(CdS) Inter News: Tottenham nei guai, l’Inter può sperare

Inter News: anche il Tottenham ha i suoi problemi

(Inter News) Il sito del Corriere della Sera presenta gli avversari dell’Inter di martedì prossimo nel rientro in Champions League. Il Tottenham di Pochettino sarà il primo avversario dei nerazzurri dopo sei anni di lunghissima attesa. Il Corsera ricorda i precedenti tra le due formazioni, soffermandosi sull’ultimo del 2013 quando l’Inter sfiorò la rimonta clamorosa dopo il 3-0 subito a Londra, frustrato dal gol di Adebayor che spense una serata che stava diventando epica.

Il Corsera evidenzia che anche gli inglesi abbiano il loro bel da fare per tamponare assenze importanti.

“Due degli uomini chiave della formazione di Pochettino sono Hugo Lloris e Dele Alli. Il portiere, campione del mondo con la Francia, sta vivendo un mese disastroso. Dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza, adesso dovrà fermarsi per un problema muscolare alla coscia. Alli, protagonista in Russia con la sua Inghilterra, si è procurato un affaticamento muscolare nell’ultimo turno di Nations League e, oltre alla partita di Champions League, non ci sarà nemmeno per il big match di Premier contro il Liverpool.”

Fonte Corriere della Sera