(CdS) Inter News: La sorpresona al Cagliari (e non solo) la fa Spalletti

Inter News: Possibile Lautaro dall’inizio, Icardi in panchina

(Inter News) Spalletti lo ha annunciato nella conferenza stampa odierna. Dopo averne esaltato le qualità e ricordato la necessità di difenderlo da un ambiente spesso pericoloso, il mister ha confidato che Lautaro Martinez potrebbe essere in campo fin dal primo minuto con il Cagliari. Il Corsera riprende le parole di Spalletti e delinea la sorpresa che potrebbe andare in scena domani a San Siro.

La scelta si spiega con la necessità di dare un logico turn over a Mauro Icardi. Il capitano si è sbloccato con il rigore messo a segno contro la Fiorentina ma ancora non è al meglio.

E mercoledì prossimo ci sarà da volare in Olanda, ad Eindhoven per la seconda di Champions. Vincere li sarebbe fondamentale per affrontare poi con la necessaria tranquillità il doppio impegno con Barcellona e sapendo di potersi poi giocare comunque la qualificazione agli ottavi nelle ultime due partite del girone.

Ecco dunque che secondo il Corriere della Sera Spalletti potrebbe decidere di schierare “il Toro” al posto di Icardi. Sarebbe la prima da titolare per il giovane argentino e una ulteriore piccola delusione per chi sperava di vederli insieme ad insidiare la difesa cagliaritana.

Fonte Corriere.it