(CdS) Inter, Nainggolan “trattiene” Spalletti: rinnovo vicino

Inter, Spalletti potrebbe rinnovare

L’ Inter, con una stagione di ritardo, ha finalmente accontentato mister Luciano Spalletti acquistando dalla Roma il suo pupillo Radja Nainggolan. Questo acquisto, avrà ripercussioni anche fuori dal terreno di gioco? Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sì.

Mister Spalletti, infatti, ha sempre rinviato ogni discorso sul suo rinnovo di contratto, che scade nel 2019. Con l’arrivo del suo pupillo però gli scenari potrebbero cambiare. Il tecnico di Certaldo, prima di rinnovare, vuole vedere se questa volta le promesse sul mercato di Ausilio e co. verrano mantenute. Quello che è successo l’anno scorso l’ha profondamente scottato e non tollererebbe un’altra situazione come quella.

E’ chiaro però che l’acquisto del suo pupillo possa spingere il tecnico nerazzurro ad ascoltare l’offerta di rinnovo che Ausilio gli presenterà a breve. In realtà le cose non stanno esatamente così. Mister Spalletti infatti vuole aspettare la fine del mercato prima di sedersi a un tavolo con la dirigenza per allungare il suo contratto. Quindi, per conoscere il futuro del tecnico nerazzurro ci vorrà ancora del tempo.

Spazio a nuovi acquisti

L’ Inter, dopo aver “regalato” Nainggolan a Spalletti, dovrà continuare a lavorare per accontentarlo. All’appello mancano infatti alcuni giocatori chiave, su tutti l’esterno offensivo, il mediano di rottura e il terzino destro. Per il ruolo di esterno offensivo destro, i nomi sono sempre i soliti: Malcom e Politano, con il sogno Suso sempre vivo. Per quanto riguarda il mediano di ruttura, si pensa soprattutto a William Carvalho e a Mousa Dembélé.

Capitolo a parte per il terzino. Perso Cancelo, che oggi sarà a Torino per le visite mediche con la Juventus, il club nerazzurro sta seguendo tre piste. Si tratta di Matteo Darmian, Davide Zappacosta e Aleix Vidal. Lo spagnolo è l’obiettivo più fattibile, avendo un costo molto abbordabile. I due terzini italiani, infatti, costano parecchio e sono obiettivi difficili da raggiungere, almeno al momento. Il mercato però, nei fatti, deve ancora partire. Quindi è difficile ipotizzare oggi quali possono essere le svolte future.