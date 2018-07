(CdS) Inter, la strategia per trattenere Icardi in caso di pagamento della clausola

Inter, Icardi ha la clausola attiva

Sono giorni di ansia in casa Inter: da quattro giorni, infatti, è attiva la clausola che permette a Icardi di liberarsi in qualsiasi momento a fronte di un’offerta da 110 milioni di euro. Al momento, nessuna offerta è arrivata dall’estero, come confermato dallo stesso Antonello in un’intervista di qualche giorno fa. Anzi, sono sempre vivi i contatti per il rinnovo del contratto.

Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ausilio e Wanda stanno trattando il rinnovo da qualche tempo: la società vuole riconoscere un aumento a Icardi, ma non dell’entità di quello richiesto da sua moglie agente (8 milioni a stagione, ndr). La società si spingerebbe intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus, cifra che non alletta particolarmente l’entourage del capitano nerazzurro.

L’impressione è però che alla fine, a meno di clamorosi sviluppi, il rinnovo di contratto si farà. E si farà aumentando l’attuale ingaggio di circa un milione di euro a stagione. Andando così ad accontentare le richieste del capitano nerazzurro che è molto appetito sul mercato europeo, nonostante ad oggi non sia arrivata nessuna offerta.

La strategia in caso di pagamento della clausola

Se una squadra dovesse versare i 110 milioni della clausola all’Inter, da qui al 15 luglio, Ausilio non si farebbe trovare impreparato. Infatti, siccome in quel caso l’ultima parola spetta al calciatore, il ds nerazzurro alzerebbe l’offerta di contratto in modo da convincere Icardi a non firmare per la squadra interessata. Una strategia che potrebbe funzionare, anche se è difficile credere che una squadra paghi la clausola rescissoria di un calciatore senza avere uno straccio d’accordo.

In ogni caso, la voglia di Inter del capitano nerazzurro è tanta. Ha ancora molti obiettivi da raggiungere con la maglia interista addosso, ad esempio le 100 presenze da capitano (al momento è a 98), oppure l’esordio in Champions League dopo le lacrime di gioia della scorsa stagione. Insomma, le sensazioni per una permanenza di Icardi in nerazzurro sono positive.