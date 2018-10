(CdS) Inter, la sosta rinvigorisce Icardi: ecco perché

Inter, sosta toccasana per Icardi

Icardi non è ancora rientrato ad Appiano Gentile. Il motivo? La super sfida tra la sua Argentina e Brasile, il grande classico del calcio sudamericano. Maurito guiderà i suoi alla vittoria, Lautaro, l’altro argentino di casa Inter, guarderà la sfida dalla panchina, avendo già giocato da titolare contro l’Iraq.

Quando tornerà però sarà un momento positivo per il capitano nerazzurro, o perlomeno così lasciano intendere i precedenti. Già perché la sosta rinvigorisce Icardi. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport. E lo rinvigorisce ancor di più se c’è un derby nel mezzo.

L’anno scorso, il 15 ottobre, il centravanti argentino incantò San Siro con i suoi gol – alla fine furono tre – e regalò ai tifosi nerazzurri la vittoria contro i rivali cittadini. Quella sfida si giocò esattamente dopo la sosta per le nazionali. Così come accadrà quest’anno. I tifosi sono autorizzati a fare gli scongiuri, ma, in un mondo sempre più scaramentico, è bene ricordare i precedenti assolutamente positivi.

E’ tornato letale

Come ben sappiamo, la stagione dell’Inter e di Mauro Icardi non era iniziata nel modo migliore. L’argentino non riusciva proprio a sbloccarsi, mentre la sua squadra non riusciva a vincere. Un disastro però mitigato dal recente rendimento degli uomini di mister Spalletti che, con grinta e forza di volontà, hanno rimesso in carreggiata una stagione che sembrava già essere scivolata via.

E, ovviamente, c’è lo zampino di Mauro Icardi in tutto questo. Il capitano nerazzurro, infatti, ha segnato due gol in due presenze in Champions League, e tre gol nelle ultime due giornate di campionato. Un fatto che dimostra il risveglio del bomber che, nel frattempo, ha raggiunto un mostro sacro come Bobo Vieri nella classifica all time degli scorers nerazzurri a 103 gol. Quale occasione migliore del derby per staccarlo? Nessuna.