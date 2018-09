(CdS) Inter, la sosta di settembre porta bene: 9 vittorie su 10 dopo

Inter, benedetta sosta

L’Inter, quest’anno più che mai, sta apprezzando la sosta di settembre. Molti sono infatti gli infortuni o affaticamenti muscolari che affliggono i nerazzurri. Le due settimane senza giocare, eccezion fatta per le nazionali, saranno sicuramente un toccasana per i nerazzurri più affaticati.

C’è un altro dato, sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa sorridere i nerazzurri: dopo la sosta di settembre, dal 2007, i nerazzurri non hanno mai perso. Su dieci partite disputate, sono state nove le vittorie e soltanto un pareggio. Pareggio arrivato contro la Juventus a San Siro, con tanto di primo gol in nerazzurro per Mauro Icardi.

Queste le parole del quotidiano romano: “Benedetta sosta, almeno quella di settembre: l’Inter ha sempre trovato terreno fertile dopo il primo pit stop. Tradizione vuole che la ripresa con l’autunno incipiente faccia regolarmente rima coi tre punti”. E poi ancora: “Dal 2007 a oggi, l’Inter ha riattaccato la spina al campionato in settembre dieci volte, delle quali nove col sorriso. Ce n’è di materiale per incrociare le dita, ma la macchina del tempo non mente”.

Precedente con il Parma

L’Inter ha già incontrato una volta il Parma, prossimo avversario, dopo la sosta di settembre. Era il 2009 e i nerazzurri guidati da José Mourinho erano all’alba della stagione che, a maggio, li avrebbe consegnati alla leggenda. Anche in quell’occasione, ricorda il Corriere dello Sport, gli emiliani erano una delle neo promosse insieme al Bari e al Livorno.

Il Parma era guidato da Guidolin e oppose una strenua resistenza ai nerazzurri che alla fine riuscirono a vincere grazie all’eurogol di Samuel Eto’o – destro da fuori area terminato sotto l’incrocio – e al gol di Milito. Si trattava della seconda vittoria stagionale per quell’Inter, dopo il pareggio all’esordio contro il Bari e la roboante vittoria nel Derby.