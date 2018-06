(CdS) Inter, clamoroso sviluppo nella trattativa per Suso

Inter, Suso più vicino

L’ Inter per Suso fa sul serio. Poteva sembrare una manovra di disturbo ai cugini del Milan, invece, più passano le ore e più ci si accorge che Ausilio vuol davvero portare lo spagnolo dall’altra sponda di Milano. Ad arricchire ulteriormente la trama di questa telenovelas ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco le parole del quotidiano romano: “La trattativa non è facile. Dipenderà anche dagli sviluppi societari rossoneri e dal verdetto dell’Uefa e poi del Tas. Con l’agente del calciatore il discorso è stato abbozzato”. Contatti quindi in corso con l’entourage del calciatore, che non ha chiuso a un passaggio in nerazzurro.

Inoltre va considerato il profondo gradimento di mister Spalletti per l’esterno rossonero. Suso infatti rappresenta in toto l’identikit tracciato dal tecnico di Certaldo al ds Ausilio: esterno destro mancino in grado di saltare l’uomo e andare spesso alla conclusione. Per questo motivo sta spingendo affinché la trattativa possa sbloccarsi favorevolemente per i nerazzurri. Il Milan però continua a fare muro.

Il Milan non lo molla

L’ Inter vuole Suso ma il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo, soprattutto ai cugini. Va però detto che il calciatore ha una clausola rescissoria di 40 milioni, valida solo per l’estero. E quindi rimane proprio l’estero la meta più probabile per lo spagnolo, qualora il Milan fosse costretto a cederlo per esigenze di cassa.

Ausilio però continuerà a monitorare la situazione di Suso perché è in cima alla lista dei desideri sua a di Spalletti. Gli interessamenti per lo spagnolo però non hanno distorto l’attenzione degli uomini di mercato nerazzurri dagli altri obiettivi. Per Malcom l’Inter c’è, ma il Bordeaux continua a sparare alto. Ancora non è tramontata, inoltre, l’ipotesi Matteo Politano. I discorsi con il Sassuolo sono avviati da tempo ma anche qui c’è un problema di valutazione. I neroverdi continuano a chiedere 35/40 milioni, Ausilio vuole arrivare massimo a 20/25.