(CdS) Inter, aperta la “cassaforte”: pioggia di milioni in arrivo

Inter, San Siro una miniera d’oro

L’Inter sta per tornare e, con lei, il campionato e la Champions League. E, a partire da domenica, non si giocheranno partite qualunque. Gli uomini di mister Spalletti saranno attesi, infatti, da un devastante tour de force che comprenderà i seguenti avversari: Milan, due volte il Barcellona, Lazio, Genoa e Atalanta.

La cosa positiva è che alcune di queste si disputeranno a San Siro, su tutte il derby di domenica sera e la sfida contro il Barcellona del 6 novembre, garantendo enormi introiti alla società. Proprio di questo parleremo, della pioggia di milioni che finirà nelle casse nerazzurre grazie ai botteghini. In primis, come detto, ci sarà il derby, una sfida che permetterà alla società di incassare più di 5 milioni di euro.

Ma non quanto, secondo il Corriere dello Sport, incassato dai nerazzurri nella passata stagione per la sfida contro la Juventus (5.297.508€). Si tratta comunque di una cifra elevatissima. Poi ci sarà la sfida contro il Genoa, che garantirà almeno 50mila spettatori al Meazza e un altro incasso comunque degno di nota. Ma non è finita qui…

A novembre c’è il Barcellona

San Siro darà il meglio di sé il 6 novembre contro il Barcellona, quando l’Inter proverà a battere una delle squadre più forti del mondo. Per questa sfida è stato già registrato il sold out, sono rimasti solo pochissimi posti a disposizione e costano anche parecchio. In questo caso si andrà ben oltre i 5 milioni di euro, ma non si arriverà comunque al record italiano di incassi in Champions League stabilito nella passata stagione dalla Roma nella semi-finale contro il Liverpool (5.545.187€).

I motivi? I vari pacchetti messi a disposizione da parte della società nerazzurra ai suoi tifosi che non consentono ampia vendita libera, la quale garantisce generalmente più introiti. Inoltre, la Roma, trattandosi di una partita importantissima, aumentò il prezzo medio dei tagliandi, così da generare quell’incasso da record. In ogni caso, una pioggia di milioni precipiterà nelle casse nerazzurre.