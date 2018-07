(CdS) Inter, all in per Sime Vrsaljko: la situazione

Inter, è Vrsaljko il prescelto

L’Inter ha finalmente rotto gli indugi e si è fiondata con decisione sul terzino destro: si tratta di Sime Vrsaljko, croato in forza all’Atletico Madrid, adesso impegnato ai mondiali di Russia 2018. Con lui, i nerazzurri Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che magari lo stanno convincendo a vestirsi di nerazzurro. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco le parole del quotidiano romano: “Vrsaljko è stato acquistato nell’estate 2016 dal Sassuolo per 16 milioni più 2 di bonus. Nella capitale spagnola ha avuto alterne fortune e soprattutto non sempre è stato titolare. E’ vero che qualche mese fa gli è stato rinnovato il contratto con tanto di aumento dell’ingaggio, da 2,4 a 3 milioni a stagione, ma Simeone non ne ha mai fatto un perno della sua retroguardia e lo ha spesso alternato con Juanfran e Thomas”. Ed è qui che si inserirebbe con prepotenza la società nerazzurra.

C’è poi un altro dettaglio che gioca a favore dei nerazzurri, finalmente: il fair play finanziario. Ecco perché: “Il Cholo e la dirigenza dei Colchoneros sono pronti a sacrificarlo per esigenze di bilancio: l’Atletico infatti nel 2018-19 dovrà pagare 50 milioni al Chelsea come obbligo di riscatto di Diego Costa e soprattutto versare i soldi (60 milioni più bonus) per il già concluso acquisto di Lemar dal Monaco. In più c’è l’obiettivo Sidibé, il terzino nel mirino per rendere più… francese la squadra e assecondare i desideri del nuovo leader, Griezmann”.

La trattativa

Atletico Madrid e Inter stanno trattando da diverso tempo il calciatore, che però è nel mirino di altre società italiane: Roma e Napoli su tutte. In ogni caso, è la società nerazzurra ad essere in pole perché ha approfondito da tempo i contatti con l’agente del calciatore Beppe Riso.

Ad ogni modo, è l’accordo con la società spagnola che manca. I colchoneros, infatti, continuano a chiedere 20 milioni di euro cash per l’esterno croato. Ausilio invece propone la solita formula in prestito con diritto di riscatto. Però c’è un però. Se l’Inter dovesse riuscire a cedere qualche esubero (Pinamonti, Eder, Valero o Vecino), potrebbe essere presa in considerazione l’idea di prenderlo a titolo definitivo.