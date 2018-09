(CdS) Icardi, la carica dei 101… gol. Ma non è finita qui

Icardi, caccia al 200º gol

E’ ufficialmente partita la caccia al 200esimo per Mauro Icardi che, martedì, ha segnato il suo gol numero 101 in maglia nerazzurra. Un gol arrivato su un calcio di rigore sacrosanto che ha sbloccato una sfida difficile contro una grande squadra come la Fiorentina. Il capitano nerazzurro però non si accontenta, vuole di più, come ha confermato lui stesso sul suo profilo Instagram.

Già, perché Maurito ha dichiarato di voler arrivare a 200 gol con addosso la maglia dell’Inter. Un obiettivo ambizioso che presupporrebbe la sua permanenza a Milano. E, a proposito di questo, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero in corso le trattative per il rinnovo del contratto.

Un rinnovo sul quale Wanda Nara e Ausilio stanno lavorando da diverso tempo, ma il primo incontro è avvenuto settimana scorsa. I due si sono incontrati negli uffici della moglie/manager di Mauro in centro a Milano, e hanno iniziato ufficialmente la trattativa. L’Inter ha offerto un contratto da circa 6 milioni di euro di base più una serie di bonus che farebbero lievitare parecchio in alto l’ingaggio del capitano. Wanda non ha rifiutato quest’offerta ma ha preso tempo, volendo provare a strappare le condizioni migliori per il suo assistito.

La società non si muove

L’Inter ha fatto sapere a Icardi e al suo entourage che non si muoverà da quell’offerta, almeno per il momento. Non è un ultimatum, ma è un modo anche per toccare con mano l’attaccamento di Maurito ai colori nerazzurri. Il 9 nerazzurro si è detto tranquillo sulla trattativa per il rinnovo, nonostante la differenza tra offerta, 6 più bonus, e domanda, 8 milioni.

Intanto Letterio Pino, membro dell’entourage di Icardi, ha fatto sapere che il Real Madrid era sulle sue tracce poiché Benzema era in uscita. Alla fine non si è fatto niente per la ferrea volontà dell’Inter di non cederlo, non riscontrando tra l’altro nessuna resistenza da parte del calciatore che, citando testualmente le parole di Pino, «resterebbe a vita perché tifa davvero per l’Inter e non lo ha mai sfiorato l’idea di lasciarla».