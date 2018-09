(CdS) Handanovic, prestazione super a Bologna: la sua parata su Helander…

CdS – Riscatto Handanovic: a Bologna, una parata da tre punti

Dopo gli errori contro il Torino doveva lanciare un segnale per fermare la ricerca del sostituto della prossima stagione. Samir Handanovic non si è tirato indietro. A Bologna, in uno stadio dove in passato è spesso stato protagonista di grandi parate, ha salvato l’Inter e le ha consentito di aver la strada spianata verso la prima importantissima vittoria in campionato.

Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Senza il suo intervento che, sullo 0-0, ha negato la gioia del gol a Helander, forse il match sarebbe finito in un altro modo. Se tutti hanno elogiato per la rete Nainggolan, il portiere sloveno merita almeno altrettanti complimenti. La sua è stata una prodezza da tre punti, esattamente come il destro dell’1-0 del Ninja.