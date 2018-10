(CdS) Handanovic in forte ripresa. Sul rigore fallito da Antenucci…

CdS – Handanovic è tornato un punto forte dopo l’avvio titubante

La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, con quelle prestazioni un po’ così contro Torino e Tottenham. Poi la riscossa. E ora Samir Handanovic è tornato un punto forte dell’Inter che viaggia spedita in Italia e in Europa: Con la Fiorentina, ad esempio, è stato beffato solo da una deviazione di Skriniar, ma con la sua manona aveva cancellato Simeone – sottolinea il Corriere dello Sport -.

Molto bene anche col Psv, mentre giusto domenica, contro la Spal, ha detto no ad un’incornata di Petagna e a una deviazione ravvicinata di Felipe. Sul rigore, ci ha pensato Antenucci a spedire il pallone fuori. Con il forte sospetto, però, che a costringerlo ad angolare eccessivamente il tiro sia stato proprio l’atteggiamento di Handanovic, che è rimasto fermo al centro della porta. Perché gli attaccanti avversari si possono anche ipnotizzare.