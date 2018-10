(CdS) Gabigol, nuova vita al Santos, ma quale futuro? La situazione

Gabigol, parole importanti

E’ un momento magico per Gabigol nel suo Brasile. Solo pochi giorni fa, infatti, ha segnato il gol che ha permesso al suo Santos di vincere il derby contro il Corinthias, mandando in visibilio il popolo “peixe”. Il suo futuro però, nonostante queste recenti ottime prestazioni, è tutt’altro che scritto o decifrato. Lo ha rivelato lui stesso.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: «Tutti sanno gli sforzi che ho fatto per tornare qua (al Santos, ndr), ma il mio futuro adesso non dipende da me. Ho un contratto con l’Inter e bisogna aspettare che la questione sia risolta». Difficile ipotizzare che la società nerazzurra gli permetta di rimanere in Brasile.

E’ più probabile che il calciatore farà rientro a Milano e poi discuterà il suo futuro con Piero Ausilio. E’ difficile che venga reintegrato in rosa, nonostante lo straordinario rendimento nel suo paese natale, più probabile che verrà ceduto al miglior offerente che, al momento, ancora non c’è.

Le parole lapidarie di Peres

Ovviamente, non poteva non parlare della vicenda Gabigol il presidente del Santos Juan Carlos Peres. E sono parole abbastanza lapidarie. Eccole: «E’ difficile dire se resterà ancora in prestito da noi. I nerazzurri ce l’hanno già prestato per un anno e se dovessero tenerlo ancora qui, perderebbero tanti soldi.

Futuro lontano dal Santos quindi per Gabriel Barbosa. Al momento il ritorno all’Inter pare l’ipotesi più probabile. A gennaio quindi il brasiliano tornerà a Milano o per rimanerci o per lasciarla definitivamente.