(CdS) Florenzi, rinnovo ancora in alto mare: la situazione

Florenzi, rinnovo in fase di stallo

Florenzi e la Roma, questo matrimonio non s’ha da fare. O almeno, di questo avviso è il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano romano, infatti, parla della trattativa del rinnovo di Alessandro con il club della sua città e che l’ha fatto crescere sostenendo che sia ancora in una fase di stallo.

Manca ancora l’accordo tra calciatore e società. Ecco le parole del quotidiano romano: “Bisogna dare tempo al tempo. Monchi è tornato ieri sera da un weekend di relax in Spagna e nei prossimi giorni incontrerà nuovamente il manager di Alessandro. Non oggi perché l’interlocutore, Alessandro Lucci, è andato a Londra per altre questioni. Tema del dibattito ovviamente è il rinnovo contrattuale, sul quale la distanza economica tra le parti non costituisce (ancora) motivo di frizione e tantomeno di rottura”.

Già, perché la distanza è tanta tra le parti, ma non così grande da giustificare una rottura. Il calciatore continua a chiedere 4 milioni a stagione, la Roma, al momento, non va oltre i 2,7 più bonus. Cifra ritenuta insufficiente da quello che, con ogni probabilità, sarà il prossimo capitano giallorosso.

L’indizio arriva dal mercato

Sia chiaro: la priorità di Alessandro Florenzi è quella di rimanere a Roma. Però intanto flirta con altri club, soprattutto con l’Inter, con l’obiettivo forse di vedere accettate le proprie richieste dal club capitolino. Però il comportamento della società giallorossa sul mercato lascia più che perplessi. Monchi infatti è alla ricerca di un terzino destro. Il che sarebbe anche normale, se non fosse che la Roma in rosa ha già quattro calciatori in rosa con quelle caratteristiche, dei quali, uno è in partenza (Peres, ndr).

Ne rimarrebbero tre, e allora perché andare a caccia del quarto? Per cautelarsi nel caso in cui Florenzi dovesse salutare? Se così fosse, vorrebbe dire che il timore di perdere il calciatore c’è ed è concreto. Per la felicità di Spalletti, che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte all’Inter.