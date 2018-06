(CdS) Florenzi, l’Inter fa sul serio: la Roma trema. I dettagli

Florenzi, rinnovo in alto mare

Florenzi era ed è tutt’ora l’erede designato di Daniele De Rossi come capitano della Roma. Logico che sia così, per uno che Roma e la Roma le ha nel sangue, nel dna. C’è un problema però: Alessandro ha il contratto in scadenza nel 2019, tra un anno. E al momento le trattative per il rinnovo, per stessa ammissione del ds romanista Monchi, sono in alto mare.

Manca l’accordo tra le parti: il tuttocampista romano chiede almeno 4 milioni di euro a stagione per rimanere, mentre la società continua ad offrirne “solo” 3. E non si schioda da quell’offerta. Per questo il calciatore sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di squadre interessate a lui, e una l’avrebbe pure trovata. Ma andiamo con ordine.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi rivela che i dolori di Alessandro partono da lontano. Pare si sia stancato di essere considerato un “tappabuchi” dalla società che l’ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Per questo, oltre all’adeguamento del contratto, avrebbe anche richiesto garanzie tecniche sul suo utilizzo. Garanzie che la Roma non può dargli.

Inter alla finestra

E fu così che per Florenzi si fece viva l’Inter. Ausilio ha infatti incontrato l’agente del calciatore per ben due volte. Anche se l’ha fatto, ufficialmente, per il rinnovo di Vecino. Il Corriere dello Sport invece assicura che in quei due incontri si sia parlato anche del calciatore giallorosso e che la società nerazzurra gli abbia offerto un contratto da 4 milioni a stagione più bonus.

Un’offerta che starebbe facendo vacillare il calciatore, che all’Inter inoltre riabbraccerebbe Luciano Spalletti, tecnico con il quale ha legato molto nel corso della loro avventura insieme a Roma. Ed è proprio il tecnico nerazzurro che starebbe premendo con la sua società e con il calciatore per portarlo a Milano. Per prendere Florenzi servono 20 milioni, una cifra che l’Inter non avrebbe problemi a spendere. Ma c’è di più: Monchi è alla costante ricerca di un terzino destro. Che sia questo il preludio alla separazione? E’ ancora presto per dirlo, quel che è certo è che l’Inter farebbe di tutto per portarlo all’ombra della Madonnina.