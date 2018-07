(CdS) Florenzi, la Roma non tratta con lui: l’offerta è quella, prendere o lasciare

Florenzi, ultimatum Roma

Florenzi sta facendo di tutto per rimanere a Roma e nella Roma. Al momento però pare che il suo sentimento non sia esattamente condiviso dalla società. Monchi, come rivela il Corriere dello Sport in edicola oggi, avrebbe offerto al terzino un contratto da 2,7 milioni più bonus, la stessa cifra che percepisce gente come Perotti o Strootman.

Alessandro, “romano de Roma”, si aspetta un trattamento diverso dalla società. Si aspetta un trattamento da futuro capitano. Trattamento che non sta ricevendo, nonostante abbia abbassato le sue richieste: secondo il quotidiano romano, infatti, adesso Alessandro si “accontenterebbe” di 3,5 milioni a stagione, mezzo milione meno della richiesta iniziale.

Una grande dimostrazione d’amore che però è stata ignorata dalla società capitolina: attenzione, i giallorossi vogliono trattenerlo, ma alle loro condizioni. Quindi si andrà avanti con questo tira e mola fino a quando la corda o si spezzerà – Inter in pole – o verrà gettata via – in caso di accordo tra calciatore e Roma -.

La Roma si muove

La Roma è pronta a tutto, anche a dover rinunciare a un calciatore simbolo come Florenzi. Monchi sta sondando il mercato alla ricerca di terzini destri e ciò è paradossale vista la presenza attualmente di quattro calciatori con quelle caratteristiche. Di Francesco infatti può contare su Florenzi, Karsdorp, Bruno Peres e Santon, oltre al primavera De Santis.

Se partisse Bruno Peres, che ha già le valigie pronte, arriverebbe un altro terzino. Che senso avrebbe? Nessuno, se non quello di sostituire il calciatore romano nel caso in cui dovesse partire. Il rischio che Alessandro vada via, infatti, è molto elevato. I nomi fatti dal Corriere dello Sport in orbita Roma sono i seguenti: “Kaderabek (Hoffenheim), Klostermann (Lipsia), Arias (Psv) e Pavard (Stoccarda)”. Gente che non andrebbe certo alla Roma per fare panchina…