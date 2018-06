CdS | Florenzi ancora lontano dal rinnovo, l’Inter pronta a…

Florenzi obbiettivo concreto

Il terzino della Roma, come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni precedenti, è un obbiettivo concreto per Spalletti.

Cancelo è ormai un calciatore bianconero, ed ora l’Inter dovrà trovare il sostituto del portoghese. Spalletti punta forte sull’esterno giallorosso, molto duttile ed in grado di ricoprire svariati ruoli. Tanta corsa e sostanza,e grande spirito di sacrificio rendono Florenzi una delle migliori alternative all’ex Valencia.

Come si legge sul Corriere dello Sport: “L’Inter, che nel ruolo segue anche Vrsaljko, può offrire a Florenzi 5 anni a circa 4 milioni netti a stagione. La Roma è disposta a spingersi fino a 3 più i soliti bonus. La distanza dunque è soprattutto economica – si legge -. Il legame con la terra natia non è in discussione. Lo sono invece le ambizioni tecniche. Florenzi si sente un giocatore importante, non un tuttologo che può essere consultato di tanto in tanto su macrotemi. Nella Roma, in attesa del convalescente Karsdorp che tiene in ansia Monchi, potrebbe giocare con una certa continuità solo come terzino destro. Di Francesco lì sarebbe pronto a sfruttarlo, magari non a tempo pieno ma spesso, perché dopo un anno di lavoro insieme ne ha apprezzato i progressi da difensore. Ma all’Inter diventerebbe un elemento quasi insostituibile al posto di Cancelo, che è andato alla Juventus.

Florenzi è combattuto e sarebbe contento di rimanere a determinate condizioni, nell’ottica di ereditare tra un anno la fascia di capitano di De Rossi. Ma se la differenza non fosse colmabile, a Trigoria andrebbero avanti senza struggersi. Sarebbe una separazione amichevole. Florenzi finirebbe sul mercato e sì, potrebbe raggiungere Nainggolan all’Inter con buona pace di quei tifosi già poco contenti dell’operazione precedente. Con un solo anno di contratto davanti, verrebbe valutato tra i 15 e i 20 milioni“.

Fonte: Corriere dello Sport