(CdS) Esplode il derby sul mercato: è sfida per due giovani gioielli italiani

Derby, è sfida sul mercato

Inter-Milan, il derby di Milano, è ancora distante una decina di giorni. Per vedere le due squadre di Spalletti e Gattuso bisognerà ancora aspettare. Intanto però si può ammirarle darsi battaglia in sede di calciomercato. Già perché le due milanesi hanno messo gli occhi addosso a due talenti cristallini del calcio italiano.

Stiamo parlando di Barella e di Biraghi. Il mediano del Cagliari, a dire il vero, è nei radar dei top club italiani da almeno due stagioni. Le sue assolute qualità sono evidentissime e, probabilmente, non c’è stato nemmeno bisogno di mandare un osservatore a visionarlo in questo lasso di tempo.

Al momento però la sfida si è ridotta a due sole squadre, Inter e Milan per l’appunto. I nerazzurri possono contare sull’ottimo rapporto con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, tra l’altro ex membro del cda nerazzurro nell’epoca Moratti. Giulini però ha sparato alto: servono 45 milioni per strappare Barella al Cagliari. Le parti, secondo il Corriere dello Sport, si riaggiorneranno. Il Milan invece ha già speso diversi milioni per assicurarsi il talento brasiliano Paquetà, Leonardo vuole fare un centrocampista, forse però i 45 milioni chiesti da Giulini sono troppi.

Sfida anche per il terzino

Non è derby solo per Barella, ma anche per un terzino. Inter e Milan infatti si stanno sfidando, come accennato precedentemente, anche per Biraghi della Fiorentina. Il terzino sinistro, proprio scuola Inter, è cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagioni, tanto da essere convocato nella nazionale di Roberto Mancini.

L’Inter lo riporterebbe volentieri alla Pinetina, però deve guardarsi dal Milan che lo ha inseguito a lungo in estate. Insomma, ormai è sfida aperta anche sul mercato tra le due milanesi. Per conoscere il rusultato di questa sfida però servirà attendere a gennaio. Poco male, perché tra 10 giorni sarà sfida in campionato…