(CdS) E’ un Inter infinita. Il curioso dato

Inter, sei infinita

I tifosi dell’Inter lo sanno: durante le partite della Beneamata è difficile rilassarsi. Nelle ultime poi è stato quasi impossibile sopravvivere per loro. Basti ricordare la sfida contro il Tottenham: nessuno si aspettava la rimonta, rimonta che poi è arrivata e ha mandato in estasi il popolo interista.

La stessa cosa si è ripetuta qualche giorno dopo in Sampdoria-Inter. Dopo due gol giustamente annullati all’Inter e uno alla Sampdoria, è stato Brozovic a segnare il gol vittoria ben oltre il 90′. Inter-Fiorentina, stessa storia: D’Ambrosio ha consengato la vittoria ai suoi nei minuti finali. E infine Spal-Inter, partita decisa da un gol di Icardi arrivato al 78′.

Se tre indizi fanno una prova, con quattro si può essere ancora più sicuri: quella di mister Spalletti è una squadra infinita, che non molla mai e che insegue il risultato fino all’ultimo secondo del match. La vittoria contro il PSV non è arrivata nei minuti finali, ma i nerazzurri hanno rimontato una partita complicata in uno stadio che era una bolgia. Tutti sintomi di grande personalità e di grande voglia di portare a casa il risultato.

I soliti noti

Chi manda in estasi i suoi tifosi nei minuti finali sono sempre gli stessi: Icardi e Vecino. Lo conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ricorda anche le loro prodezze negli ultimi minuti anche della passata stagione. Come dimenticare il gol dell’uruguaiano che ha consegnato la Champions all’Inter.

Lo stesso Vecino ha segnato per ben 4 volte allo scadere, Icardi guida questa particolare classifica con 7 centri. Nella passata stagione poi è stato Perisic a segnare più gol dopo il 75′ con 6 reti. Anche D’Ambrosio, con due gol allo scadere (Genoa nella passata stagione, Fiorentina in questa) è uno dal sangue freddo. Insomma, battere i nerazzurri non è facile poiché cercheranno la vittoria fino all’ultimo secondo.