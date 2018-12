(CdS) Brozovic sempre più “Epic”: il croato è diventato fondamentale

Negli ultimi anni Marcelo Brozovic è stato spesso criticato per i suoi continui alti e bassi che non lo hanno mai fatto esprimere al 100%. Dalla scorsa stagione però, Spalletti è riuscito finalmente a trovare il ruolo adatto per il vice-campione del mondo. Il ragazzo gioca da regista, ma ultimamente ha appreso tutte le competenze necessarie per diventare un centrocampista completo.

“Studia da playmaker, pennella assist, è diventato un centrocampista completo e continuo, come svelano le statistiche. Già, perché i numeri di Marcelo Brozovic sorprendono alla voce duelli. Primo in campionato con 30 contrasti vinti sui 39 totali (30 ingaggiati la quota minima presa in considerazione da Opta). Quasi il 77%. Vero Epic”. Questo è quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport sui miglioramenti dell’ex Dinamo Zagabria.

Brozovic, sei stato capace di non far rimpiangere Modric

Quando la scorsa estate sfumò l’affare che avrebbe dovuto portare all’acquisto del Diez del Real Madrid, in molti pensarono che l’Inter perse l’occasione perfetta per regalare al centrocampo la qualità necessaria. Nonostante il giocatore fresco di pallone d’oro alla fine non approdò nella Milano nerazzurra, Brozovic è sempre riuscito a creare il gioco anche da solo. Che magari al centrocampo interista manchi ancora qualcosa è vero, ma il n°77, grazie alle sue continue e ottime prestazioni, sta regalando grandi soddisfazioni ai propri tifosi. I dati del ragazzo infatti, sono addirittura superiori di quelli degli altri migliori mediani della Serie A come Barella, Veretout, De Roon, Allan, Linetty, Biglia e Behrami.