Brozovic prolunga il contratto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter sarebbe pronto a rinnovare il contratto. Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo tra le parti, secondo il quotidiano romano è stato raggiunto. A gennaio i nerazzurri hanno rischiato di perderlo, dato che è stato ad un passo dal Siviglia. Da lì a qualche mese è bastato poco a Spalletti per trasformarlo in un regista con i fiocchi, trascinando l’Inter in Champions e la Croazia in finale del mondiale.

Il contratto del classe 92′ verrà prolungato di un solo anno, avrà scadenza nel 2021. Vi sarà un aumento dell’ingaggio di circa 500 mila euro, percepirà 3 milioni di euro anziché 2,5. In questo modo il suo ingaggio si allineerà con quelli di Borja Valero, Vecino, Joao Mario, Handanovic, Asamoah e Miranda.

Fonte: Corriere dello Sport