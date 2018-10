(CdS) Barella sempre nel mirino, ma il sogno a centrocampo per l’Inter è…

Ausilio vorrebbe piazzare un colpo a centrocampo

Barella è sempre seguitissimo dagli scout nerazzurri, ma come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il vero sogno per il centrocampo dell’Inter è un altro.

In cima alla lista dei desideri per il centrocampo, come spiega il quotidiano, c’è Frenkie De Jong, ventunenne dell’Ajax che l’Inter ha già visto sia con la maglia dell’Olanda (anche ieri sera contro la Germania…) sia con quella dei Lancieri. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 60 milioni e c’è da superare anche la concorrenza di Barcellona, City e Tottenham: “Irraggiungibile? Probabilmente sì, ma in caso di addio di un big nerazzurro tutto può succedere”, scrive il quotidiano romano.

De Jong è il primo nome, ma Barella…

L’alternativa principale all’olandese è il talento del Cagliari, Nicolò Barella, da sempre tifosissimo dei nerazzurri. “Da tempo nel mirino di Ausilio e dei suoi osservatori. La concorrenza anche in questo caso è importante e dall’Inghilterra le società della Premier che sono venute in Italia per vederlo all’opera sono diverse (e c’è pure il Milan in corsa…).

L’investimento necessario è un po’ più basso (40 milioni), fermo restando che l’esordio su ottimi livelli con la Nazionale e il super campionato che sta disputando potrebbero far alzare ulteriormente le pretese di Giulini. Barella piace tanto per la duttilità tattica e perché ha grandi margini di crescita. Tra i suoi sponsor c’è pure Nainggolan, che con il sardo divide il procuratore, Beltrami”.

Fonte: Corriere dello Sport