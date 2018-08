Cassano parla a Il Mattino: “Se la Juve vuole vince il campionato a febbraio”

Intervistato da Il Mattino l’ex campione barese dice la sua sulla prossima serie A che vede ancora la Juventus davanti a tutti

Cassano – Parla a Il Mattino l’ex campione barese che ha giocato, tra le altre, con Roma, Real Madrid, Milan ed Inter. Queste le sue parole: “Ci sono squadre come Inter, Roma e Lazio che si sono rafforzate, mentre da Napoli è andato via un pilastro come Reina“.

Prosegue poi parlando di Juventus: “La Juve, poi, è un altro discorso. E’ come Bolt. Nel senso: se va in pista e vuole vincere, fa lo scatto e vince. Se vuole il campionato lo chiude a febbraio per poi pensare alla Champions“.

Il motivo? Eccolo: “La Juve è avanti 3-4 anni rispetto alle altre: ha una programmazione completamente differente. Questione di idee, di scelte e di fatturati“.

Queste le parole di Cassano che vede la Juventus favorita per la conquista del prossimo campionato. Fonte: Il Mattino