Caso Modric-Inter, è arrivata la risposta ufficiale della Fifa al Real Madrid

La Fifa assolve l’Inter: “Dal Real Madrid denuncia infondata”

La FIFA si è espressa sul caso Modric, con i blancos che avevano accusato l’Inter di aver contattato il croato senza permesso, ma la Federazione internazionale ha chiuso la vicenda con un non luogo a procedere.

Questa la risposta ufficiale: “Denuncia Real Madrid infondata. Non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo riguardo la violazione dell’articolo 18.“

Caso chiuso: il Real ne esce non benissimo da questa vicenda

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, “Il caso è chiuso”: così la Fifa ha messo la parola fine sul nascere alla questione Modric, con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid. Non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo riguardo la violazione dell’articolo 18.

Florentino Perez accusava infatti il club nerazzurro di comportamento scorretto, ovvero di aver avvicinato il giocatore senza il permesso del club di appartenenza. La Fifa, in un’indagine preliminare, ha sentito le versioni delle tre parti in causa – Real Madrid, Inter e giocatore – fino all’ultimo atto di oggi che ha chiuso la vicenda”.

Il Real, almeno mediaticamente, non ne esce benissimo. Il “caso” Modric, dunque, si chiude qui.