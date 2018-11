Carlo Nesti duro con Mourinho

Il noto giornalista, Carlo Nesti, non le ha mandate a dire a José Mourinho. Il tecnico portoghese dopo aver espugnato l’Allianz Stadium si è portato la mano all’orecchio, dato l’accumulo di insulti della tifoseria bianconera tra andata e ritorno. Un gesto provocatorio, come suo solito, una reazione, che seppur esagerata è parzialmente giustificata dai continui sfottò. Chiariamoci, non è certo stato un gesto offensivo, forse evitabile, ma è Mourinho, lo Special One, anche per questi atteggiamenti.

Leggi anche: Champions League | Barcellona, l’ex Inter fa crack, per lui girone a rischio

Questo il voto dato a Mourinho:

“Mourinho: 6 per la partita, 0 per la provocazione da imbecille dopo aver rubato a livello meritocratico la vittoria”