Caressa stuzzica Mancini su Icardi. La risposta è gelida

La risposta di Mancini

L’Inter ha battuto il Milan all’ultimo respiro grazie al gol di Mauro Icardi al 92′ minuto. Il post derby è stato molto intenso e, negli studi di Sky Calcio Club, è intervenuto come ospite anche Roberto Mancini.

Fabio Caressa ha subito stuzzicato l’attuale allenatore della Nazionale con questa affermazione:

” Grande Icardi. Magari avesse avuto il doppio passaporto, avrebbe risolto tanti problemi lì davanti”.

La risposta dell’ex tecnico nerazzurro è stata gelida:

” Ne abbiamo tanti di attaccanti italiani, dovranno solo crescere e ritrovarsi”. Una frase molto decisa che ha snobbato pesantemente gli elogi al bomber nerazzurro. In molte occasioni, infatti, quando Mancini allenava l’Inter, l’attaccante veniva delegato in panchina per non essere troppo partecipe alla manovra della squadra.

Su Dzeko

Discorso totalmente differente per quanto riguarda Edin Dzeko, criticato dal conduttore della trasmissione per non attraversare un ottimo periodo. L’opinione di Mancini sul bosniaco è la seguente:

” Con Edin abbiamo vinto la Premier al City. Attaccante completo che sa fare tutto”.