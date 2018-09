Caressa punge Balotelli, che stoccata del giornalista: “Se un autobus…”

Le parole di Caressa

Fabio Caressa, condirettore di Sky Sport, ha esposto la sua opinione riguardo Mario Balotelli, durante la puntata di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay.

Contro la Polonia, l’ex Milan ed Inter, non è riuscito ad imporsi, offrendo una prestazione opaca. L’attaccante azzurro non è mai riuscito a fare il giusto salto di qualità, rimanendo sempre un’eterna promessa.

Le parole del giornalista

“Nulla di personale, ma quanti anni sono che stiamo aspettando Mario Balotelli? Se stessi aspettando un autobus, e non passa, forse forse è perchè hanno tolto la fermata. E’ un giocatore che ha fatto parte di buone annate in Francia, ma in questo momento l’Italia ha bisogno di altro; di gente con il coltello tra i denti. Nella si possono avere delle opportunità, se le perdi pazienza”.