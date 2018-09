Caressa provocatorio sull’attaccante nerazzurro: “Non è Maradona”

Il giornalista ha parlato dell’Inter, con particolari riferimenti a Spalletti e ad un attaccante nerazzurro

Il collega Fabio Caressa è Intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, parlando così di Lautaro Martinez, dato in ballottaggio (ma in netto svantaggio) con Radja Nainggolan.

Queste le sue parole: “Tutta ‘sta attesa per Lautaro, non è Maradona. E’ un buon giocatore, è alla prima esperienza in Europa. Anche in 2′ contro il Torino ha fatto vedere qualcosa, è l’unico che può far stare meno solo Icardi ma secondo me gioca Nainggolan.

Bologna-Inter? Se tu (rivolto a Zazzaroni, ndr) senti i primi mugugni a Roma per la Roma, io sento le prime voci anche qui a Milano, se non vince Spalletti perde punti con i tifosi e dovrà cercare di recuperare sin da oggi”.

Caressa provocatorio, Lautaro tra i migliori in precampionato

Nonostante le parole di Caressa però, Lautaro è sicuramente tra i giocatori che meno hanno inciso tra i nerazzurri. L’argentino è stato schierato titolare al Mapei Stadium senza brillare, poi è subentrato nel finale della sfida con i granata che ormai avevano completato la propria rimonta.

La trasferta del Dall’Ara potrebbe quindi rappresentare già un crocevia importante della sua prima stagione all’Inter. Il numero 10 partirà molto probabilmente dalla panchina (Luciano Spalletti punta a proporre un 3-4-2-1 con Nainggolan e Perisic ad agire dietro Icardi), ma lo stadio sembra quello giusto per sbloccarsi.

Ci sono precedenti particolari da evidenziare, che hanno inciso in maniera piuttosto diversa sulla storia del Biscione. A Bologna arrivò infatti il primo gol italiano e interista di Ronaldo, in un 4-2 nella seconda giornata del 1997-’98. Lo stesso stadio vide però anche l’unica rete di Gabigol, altro giovane di grande speranze che però non sono mai state mantenute.