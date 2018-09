Caressa: “Inter con personalità. Spalletti continua a pungere Icardi…”

Caressa parla dell’Inter ed introduce la gara di questa sera

Come di consueto Fabio Caressa, è stato ospite al sabato di Radio Deejay, ed in particolare della trasmissione Deejay Football Club. Il commentatore e vice direttore di Sky Sport ha introdotto la gara di questa sera del Marassi tra Sampdoria ed Inter. I nerazzurri cercheranno di rimettersi in carreggiata in campionato, per recuperar la falsa partenza che ha portati finora il misero bottino di 4 punti in altrettante gare. Stando a Fabio Caressa l’Inter ha dimostrato di avere personalità nella gara di martedi contro il Tottenham. La rimonta degli ultimi minuti a San Siro contro la squadra inglese ha fatto emergere il carattere della squadra. Tuttavia, sempre secondo il commentatore di Sky, si aspetta di più, in particolar modo da un suo giocatore. Si tratta di Mauro Icardi. Il capitano è sempre prezioso con i suoi gol ma deve imparare ad aiutare di più la squadra.

Le parole di Caressa

“L’Inter ha fatto vedere di avere un grande carattere. Tuttavia dovrà crescere sotto l’aspetto del gioco, e giocatori ed allenatori sono i primi a saperlo. Spalletti continua ad insistere sul fatto che Icardi è prezioso con i suoi gol, ma deve essere di maggiore aiuto alla squadra.”