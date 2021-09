Cara la mia Inter: seconda stella a destra, questo è il cammino...

L’Inter, vincendo contro la Fiorentina, imprime la prima prova di forza al campionato.

In pochi, infatti, sbancheranno il Franchi: perché la squadra di Vincenzo Italiano gioca bene a calcio, ha uomini di qualità - si pensi a Gonzalez e soprattutto a Dusan Vlahovic - e se imparerà a gestire le partite andrà molto lontano. La formazione di Simone Inzaghi, è vero, è stata travolta nel primo tempo e solo due miracoli di Samir Handanovic le hanno permesso di ‘restare a galla’. Negli spogliatoi poi il tecnico ha ‘ribaltato’ tutto (qui potete leggere il retroscena) e nella ripresa è entrata in campo un’altra squadra.

I nerazzurri hanno spiccato il volo grazie ad Edin Dzeko: il Cigno di Sarajevo, nello spazio di un amen, ha tirato fuori due ‘colpi’ da fuoriclasse (l’assist che ha innescato il pareggio di Darmian e il colpo di testa del 2-1). Anche in una partita sofferta - ed è il dato che più incoraggia in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta e della trasferta di Champions League contro lo Shakhtar - l’Inter non ha smesso di macinare gioco. Ha tirato per ben 17 volte verso la porta avversaria, ha creato cinque grandi occasioni da rete e ne ha fallite altre due (in particolare una con Lautaro Martinez). Insomma: come dicevamo dopo il 6-1 contro il Bologna - qui l’analisi del match contro i rossoblu - citando Hendrik Johannes Cruijff “la qualità senza risultati è inutile. Il risultato senza qualità è noioso”. Tanto è vero che i gol segnati, nelle prime cinque giornate di Serie A, sono già 18: non male per un attacco per il quale si era celebrato il funerale dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, non credete?

Dove può allora arrivare la squadra di Simone Inzaghi? Non lo sappiamo. È ancora maledettamente presto. Siamo, infatti, solo al 22 settembre. Quello che sappiamo, però, è che questa mattina nella nostra testa ronza - casualmente? - una canzone di Edoardo Bennato. È stata pubblicata nel 1980 all’interno dell’album ‘Sono solo canzonette’. A un certo punto recita: “Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te…”