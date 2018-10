Capello: “L’Inter ha qualcosa in più. I nerazzurri hanno ritrovato…”

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Fabio Capello sarà presente a ‘San Siro’ per il derby di questa sera. Intervistato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’ex allenatore del Milan ha parlato del match che si giocherà tra meno di un’ora.

Ecco le sue parole: “Rispetto alle ultime partite, l’Inter ha qualcosa in più. Per quanto riguarda la fortuna, ha recuperato certi risultati. Ha ritrovato una certa convinzione e capacità realizzativa”. Non solo fortuna, la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato carattere e spirito di gruppo, cercando il successo fino all’ultimo minuto e venendo premiata contro Tottenham e Sampdoria.