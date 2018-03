Dopo l’addio di Walter Sabatini e il conseguente caos mediatico che si è inevitabilmente venuto a creare intorno alla proprietà nerazzurra, è arrivata la risposta di Steven Zhang, tramite il suo profilo Instagram.

La risposta decisa di Steven Zhang

“Penso che molta gente non capisca la confusione che sta facendo: ma questo non ci fermerà e non ci impedirà di andare avanti, di lottare e di diffondere nel mondo la nostra passione nerazzurra per le grandi cose. Amici nerazzurri, restiamo concentrati! Non lasciamo che la negatività ci abbatta. Ps: Grande lavoro della nostra Primavera, ci aiuta a definire l’Inter. A proposito, chi è pronto per questo weekend? So che più di 60000 interisti saranno allo stadio”.