Caos nel club, l’ex Inter esonerato dopo soli 9 giorni: che cosa è successo

Ex Inter, è già finita l’avventura con il nuovo club

E’ finita prima di iniziare l’avventura dell’ex Inter alla guida dello Sporting Lisbona. Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dopo soli nove giorni. Nessuna colpa per l’ex allenatore del Torino, la causa è il caos societario che sta attraversando il club portoghese.

L’ufficialità dell’addio di Mihajlovic allo Sporting Lisbona è stata data da Sousa Cintra. Il presidente del consiglio d’amministrazione del club portoghese ha parlato in conferenza stampa.

Ecoo le sue parole riportate da O Jogo’: “Troveremo un nuovo allenatore che sarà reso noto in seguito, entro lunedì. Se pensavate che lo Sporting era moribondo dopo quanto accaduto, vi sbagliate tutti”.

Continua il presidente: “Presenteremo una squadra molto forte e in grado di lottare per il primo posto. Chi non crede nella vittoria è sconfitto in partenza. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi del nostro lavoro. Mihajlovic è una voce fuori dal coro, abbiamo già parlato con i suoi avvocati“.

Oltre a Mihajlovic, anche Viviano potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona. Passato dalla Sampdoria al club portoghese pochi giorni fa, il portiere potrebbe vedere finita, ancor prima di essere iniziata, la sua breve esperienza in Portogallo.