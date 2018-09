Caos in casa Tottenham: Lloris in tribunale, problemi per Alli

Loading...

Il numero 1 degli inglese dovrà rispondere all’accusa di guida in stato d’ebbrezza per l’arresto dello scorso 24 agosto.

C’è molta attesa per la prima gara in Champions dell’Inter che ospiterà il temibile Tottenham. A San Siro sono attesi circa 60mila tifosi, la maggioranza nerazzurri che sperano in una vittoria della squadra di Spalletti. A far “felice” il tecnico nerazzurro sono le condizioni non al meglio degli avversari. In Nations League non stanno brillando le stelle degli Spurs, in particolare Kane ed Elli. Quest’ultimo inoltre ha accusato un problema muscolare dopo la gara dell’Inghilterra contro la Spagna, persa per 2-1. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero e saranno da valutare le sue condizioni in vista delle gare con Liverpool e Inter.

L’altra grana in casa Tottenham è la situazione del portiere Lloris che mercoledì 12 sarà costretto a presentarsi in tribunale. Lo scorso 24 agosto il clamoroso arresto per guida in stato di ebbrezza e per questo dovrà rispondere all’accusa davanti alla corte di Westminster. Non proprio una situazione tranquilla quella che attende il Tottenham in vista della gara con l’Inter.