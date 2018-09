Cannavaro spegne le speranze dell’Inter: le parole dell’ex Pallone d’oro

Per l’ex centrale napoletano i nerazzurri non hanno possibilità per lo scudetto

L’ex difensore Fabio Cannavaro, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport esalta le qualità della Juventus che quest’anno è favorita anche per la vittoria della Champions League.

Queste le parole dell’ex Pallone d’oro: “Secondo me il gap è aumentato. Nel senso che i club che inseguono non si sono migliorati nelle infrastrutture. La Juve dopo Vinovo ha realizzato un nuovo centro sportivo, ora ha pure la squadra femminile di vertice. E poi si sente forte come club e non ha paura di cambiare. Non era semplice chiudere il rapporto con Buffon e Marchisio. Ha creato un meccanismo virtuoso. Non basta il mercato, pur importante, di Inter, Milan e Roma: le altre restano indietro”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Intanto Antognoni, team manager della Fiorentina ha parlato del sorteggio di Champions

Giancarlo Antognoni,TM della Fiorentina, intervenuto a RMC Sport, ha parlato così della Champions per le italiane:

“E’ il grande obiettivo della Juventus. Mi aspetto una buona Champions League da parte dell’Inter, sul mercato sono stati acquistati giocatori pronti ed esperti. Credo che i nerazzurri e il Napoli possano passare il turno nonostante i raggruppamenti proibitivi”.

Saranno Barcellona, Tottenham e PSV le avversarie dell’Inter in Champions League. Un sorteggio duro, se non durissimo, per i nerazzurri, ma secondo Antognoni l’Inter può giocarsela.