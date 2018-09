Candreva sceglie l’Inter: la rivelazione choc che divide i tifosi

Candreva via dall’Inter? La rivelazione choc del giocatore che non ti aspetti e che divide la tifoseria. Il retroscena di mercato clamoroso.

L’Inter si prepara al match domenicale contro il Cagliari per continuare sulla scia delle due vittorie consecutive di campionato. Ma a tenere banco in queste ore è la resurrezione calcistica di Antonio Candreva. L’esterno dell’Inter sembra essersi ripreso un posto di rilievo nello scacchiere tattico di Spalletti. L’ex Lazio, nel frattempo, si confessa a cuore aperto.

Candreva sputa il rospo. Clamoroso il retroscena di mercato: “Ho rifiutato il Monaco per l’Inter. Non c’è di meglio”.

Antonio Candreva lascia il segno anche a parole ultimamente. L’esterno nerazzurro si confessa in questi termini a Sport Mediaset, svelando un retroscena di mercato che lo voleva lontano da Milano: “Dovevo andare via. Il Monaco mi voleva, ma io rifiutai l’offerta. Ho ancora tanto da dimostrare all’Inter. Non c’è niente di meglio. Mi è pesato non far gol, ma ora ho ritrovato anche questa gioia”. Parole d’amore che dividono la tifoseria. Tra sostenitori e detrattori.