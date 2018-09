Candreva pazzo dell’Inter e di San Siro: “Giocare qui è fantastico”

L’esterno nerazzurro esprime tutta la sua gratitudine all’Inter ed elogia l’atmosfera che anima San Siro.

Il protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari è Antonio Candreva. L’ex giocatore della Lazio è in un buon momento sia da un punto di vista professionale che personale. Da quasi partente nel mercato estivo a protagonista anche in Champions League sul campo. Alla soddisfazione per la conferma in nerazzurro si aggiunge la felicità per l’arrivo del suo secondo figlio con la compagna Allegra.

L’esterno nerazzurro ha sottolineato quanto sia grato ai nerazzurri e quanto sia emozionante poter giocare a San Siro: “I nostri colori rappresentano tanto per me. Vestire la maglia che è stata indossata da calciatori leggendari è un privilegio. San Siro è stupendo, fantastico, emozionante. Quando facciamo gol o giochiamo bene avverti un’energia dentro che faccio fatica a descrivere“.

Un vero e proprio messaggio d’amore per i colori nerazzurri e per i tifosi che fanno da cornice alle sue giocate in quel di San Siro.