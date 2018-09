Candreva non le manda a dire…all’Inter: parole pesanti a fine primo tempo

Candreva ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo, con l’Inter avanti 1-0 contro la Fiorentina

Antonio Candreva tra i migliori nella prima frazione di gara contro la Fiorentina. Al termine del primo tempo, l’esterno offensivo dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Un approccio un po’ molle, però abbiamo fatto un grande primo tempo. Forse con un po’ più di cattiveria avremmo fatto qualche gol in più. Non siamo capaci di gestire le partite. Dobbiamo fare il secondo e il terzo gol per stare tranquilli”.