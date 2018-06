Cancelo: il calciatore sui social lancia un messaggio all’Inter? La foto

Cancelo, like “galeotto”

Cancelo continua a strizzare l’occhio all’Inter o, se non altro, continua a seguire con interesse le vicende nerazzurre. Un’ora circa fa, infatti, il calciatore, ormai promesso sposo della Juventus, ha messo like su Instagram al post della società nerazzurra che ufficializzava l’arrivo di Radja Nainggolan.

Per carità, niente di particolarmente eclatante, ma pare molto strano un comportamento del genere, alla luce del fatto che il portoghese è atteso in serata a Torino, per sostenere le visite mediche domattina al J Medical.

Questo like però si “unisce” ai molti altri seminati sui vari social network, e tutti indirizzati all’Inter e/o ai suoi tifosi. L’ultimo, in ordine di tempo, è il like messo al commento di un tifoso che scriveva sotto una sua foto “Forza Inter”, qualche giorno fa. Nelle settimane scorse sempre i tifosi nerazzurri sono stati al centro dell’attenzione del terzino portoghese. Infatti gli è scappato qualche like ai vari commenti che lo imploravano di rimanere in nerazzurro.

La bordata a Tuttosport

Cancelo è balzato agli onori delle cronache qualche giorno fa quando, tramite Instagram Story, lanciò una violentissima bordata indirizzata a Tuttosport. Il quotidiano torinese, infatti, qualche tempo fa intervistò il portoghese e titolò con “Cancelo chiama la Juve”. Il terzino non la prese benissimo e commentò così: “Ma che c****! Quando la gente non sa fare il proprio lavoro”. Parole non proprio lusinghiere nei confronti di un quotidiano molto vicino ai tifosi e alla squadra bianconera.

In ogni caso, l’ex nerazzurro è atteso, come detto, in serata a Torino, e ciò chiuderà la sua “telenovela”. Non si registrano clamorosi dietrofront dell’ultima ora. Joao sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. Ma l’impressione è che il nerazzurro gli sia rimasto nel cuore. Diametralmente opposto invece il sentimento di molti interisti, che avrebbero voluto la sua permanenza all’Inter o, che almeno non fosse passato agli acerrimi rivali juventini.