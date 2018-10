Cancelo al Barcellona? Arriva la bordata di Dani Alves

L’ex Barca ride sui social

Joao Cancelo è sicuramente il terzino del momento. Il portoghese aveva già incantato la scorsa stagione con la maglia dell’Inter ma, la consacrazione definitiva sta arrivando con la casacca della Juventus. Un perfetto avvio di stagione che ha attirato proprio l’attenzione del Barcellona. La società catalana lo segue, anzi era vigile già quando il ragazzo giocava nel Valencia, per trovare un terzino destro che non faccia rimpiangere Dani Alves. Sergi Roberto e Semedo non sono a quei livelli ed il portoghese potrebbe essere il rinforzo ideale.

Non poteva mancare, però, l’intervento del terzino brasiliano che direttamente dal profilo Twitter ha dichiarato: ” nessuno come me”. Una vera e propria bordata a Joao Cancelo, paragonato negli ultimi mesi proprio al terzino del Psg.

Il classe 1994 vale almeno 60 milioni, mentre i bianconeri lo hanno preso a 40, e difficilmente verrà ceduto dalla dirigenza.