Calciomercato: Simeone cerca di soffiare un giocatore all’Inter

Simeone sfida l’Inter

Non ci sono regole in guerra, in amore e nel mercato. Il Cholo Simeone sfida l’Inter in una trattativa caldissima.

Il mercato dell’Inter continua, fino ad ora senza intoppi. Nessuna delle trattative iniziate fino ad ora dai nerazzurri ci sono stati contrasti con altre società. Ora, però, questo potrebbe cambiare. Il Cholo Simeone, infatti, si starebbe concentrando su un obiettivo di Luciano Spalletti.

Per ora non c’è nulla più di un interesse, Piero Ausilio e i suoi collaboratori, però, devono stare attenti. La situazione si sta scaldando, la rapidità potrebbe essere decisiva in questa trattativa.

La sfida tra Inter e Simeone

La situazione di Alessandro Florenzi è ormai chiara. La Roma ha mandato un ultimatum al giocatore, c’è il rinnovo in ballo. Il giocatore chiede un aumento che Monchi e i giallorossi non sono disposti a offrire. Questo stallo, però, potrebbe portare a una cessione.

La Roma, infatti, ha fissato il prezzo per Florenzi su una cifra vicina ai 20 milioni, anche se l’Inter spera di riuscire ad abbassare questa cifra verso i 15 milioni di Euro. I nerazzurri, però, devono muoversi in fretta perché l’interesse del Cholo Simeone potrebbe trasformarsi presto in un’offerta e l’inizio di un’asta per Florenzi non sarebbe sostenibile dai nerazzurri.