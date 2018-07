Calciomercato | “Resterà al Real Madrid!”, Parole di…Ronaldo!

L’opinione di Ronaldo

Il trasferimento di CR7 è diventato letteralmente un tormentone. Dopo l’uscita dal mondiale del Portogallo, si è parlato soltanto di questo.

Il portoghese è attualmente il calciatore più mediatico di tutti. Un suo eventuale trasferimento sarebbe un evento mondiale, a tal proposito si è espresso l’altro Ronaldo, il “Fenomeno”, dando la sua opinione sul possibile passaggio in bianconero.

Le parole del Fenomeno

“Non so se andrà o meno alla Juventus, credo che però alla fine resterà al Real Madrid. Non ho parlato con lui, comunque non avrebbe problemi a giocare in serie A – ha detto al Mundo Deportivo -. Di sicuro avrebbe meno spazi che nella Liga o in Premier ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità. Cristiano sarà Cristiano a prescindere da dove giochi. Può giocare dove vuole, in qualsiasi club, farebbe sempre bene”.

Fonte: Mundo Deportivo e Gazzetta dello Sport