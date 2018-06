Calciomercato: Perisic chiama il centravanti all’Inter!

Perisic, siparietto su Instagram

I tempi degli hotel adibiti a sede del calciomercato ormai sono finiti. Il mercato 2.0 ormai si fa sui social. Lo dimostra l’esterno nerazzurro Ivan Perisic che ha provato a convincere il suo amico Edin Dzeko a venire all’Inter, in maniera nemmeno troppo velata. Ma andiamo con ordine. I fatti sono questi.

Il centravanti della Roma ha salutato su Instagram Radja Nainggolan, che si è trasferito nella Milano nerazzurra. Il suo post recita così: “Oggi sono triste, e per colpa tua Radja… Non ti volevo vedere andare via.. Ci mancherai, ma ti voglio bene… In bocca al lupo brate”. Parole che certificano l’amicizia vera tra lui e il nuovo acquisto nerazzurro.

Ed è qui che entra in scena l’esterno croato. Ivan, infatti, ha commentato questo post con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Vieni anche tu e ci siamo”. Un vero e proprio invito a Dzeko a trasferirsi a Milano. Accetterà l’invito il bosniaco? Difficile, perché il posto da centravanti all’Inter è già occupato dal capitano Mauro Icardi. Se però l’argentino dovesse partire, ecco che il nome di Dzeko tornerebbe d’attualità. Con mister Spalletti infatti il bosniaco ha giocato la sua miglior stagione in carriera, arrivando a segnare ben 39 reti in 51 presenze.

Dzeko e l’Inter vicini in passato

Proprio nell’estate in cui Perisic arrivò all’Inter, sarebbe potuto approdare in nerazzurro con lui anche l’amico Edin Dzeko. Era infatti l’estate 2015, quella dei mal di pancia di Icardi, che era in trattativa con la Juventus e il Napoli. L’allora tecnico nerazzurro Roberto Mancini aveva pensato proprio al bosniaco per sostituire l”argentino, qualora l’Inter avesse accettato una delle varie offerte arrivate per lui. Poi Icardi rinnovò e per Dzeko si aprirono le porte della Roma.

Invece il rapporto tra Ivan ed Edin ha radici ben più profonde. I due, infatti, si sono incrociati in Bundesliga. Il croato giocava nel Borussia Dortmund, mentre il bosniaco era arrivato quasi al capolina della sua avventura al Wolfsburg. Per lui poi ci arrivò il Manchester City proprio di Roberto Mancini, mentre Perisic, nel 2013, andò a giocare proprio nella squadra dei “lupi”.