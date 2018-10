Calciomercato, pagato solo 5 milioni, in 2 mesi è esploso: si scatenerà un’asta?

Calciomercato, grande intuizione o colpo di mercato? Il giocatore sta mettendo in mostra le sue qualità, i top club europei seguono da vicino

Calciomercato, arrivato dalla Polonia, ha conquistato l’Italia in poco tempo. Krzysztof Piatek è l’attaccante del momento in serie A, al comando della classifica marcatori. Otto reti in sei partite giocate, il giovane centravanti polacco è andato a segno in tutte le partite disputate in campionato con la maglia del Genoa.

Alla caccia del record di Gabriel Omar Batistuta, andato a segno nelle prime undici giornate nella stagione 1994/1995, il nome di Piatek è finito in poco tempo sui taccuini dei top club europei. Pagato dal Genoa circa 5 milioni di euro, bonus compresi, il valore dell’attaccante ex Cracovia è aumentato notevolmente in queste settimane. Merito delle sue prestazioni con i rossoblu, che hanno stupito molti addetti ai lavori.

Ci sarà un’asta?

Le reti segnate e le ottime prestazioni mostrate fino ad ora con il Genoa, hanno portato il nome di Krzysztof Piatek sui taccuini dei top club europei. In Italia, Inter, Juventus e Milan seguono da vicino il giovane attaccante polacco. In Spagna, i media locali parlano dell’interesse di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Oltremanica, sempre secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori locali, sono Liverpool e Chelsea i club più interessati a Piatek.

La prossima estate si potrebbe assistere ad una vera e propria asta per il calciatore polacco. Il Genoa, che l’ha pagato solo 5 milioni di euro, potrebbe vedere entrare nelle proprie casse parecchi milioni di euro. Da vedere se, nella prossima sessione di mercato a gennaio, ci sarà un club pronto ad investire immediatamente sul centravanti ex Cracovia. In questo inizio di stagione, Piatek ha giocato sette partite ufficiali, andando in rete ben 12 volte: 8 in campionato e 4 in coppa Italia. Il presente è al Genoa, il futuro potrebbe essere in un top club.