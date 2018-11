Calciomercato: Marotta avrebbe scelto, in arrivo il primo colpo grosso?

Mancherebbe poco, forse meno di 48 ore, all’annuncio ufficiale di Marotta come nuovo dirigente dell’Inter. Una sola cosa è certa, l’ex dirigente bianconero ha voglia di rimettersi in gioco e sfidare il suo ex club a colpi di mercato.

Marotta avrebbe in mente un piano preciso per rendere l’Inter una squadra pronta a sfidare il potere bianconero e le più grandi d’Europa. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe già inserito nella sua lista il nome che farà la differenza.

Un calciatore ambito da mezza Europa: Milinkovic.Savic. Stando alle prime indiscrezioni, il nome del centrocampista serbo sarebbe quello giusto da tenere in considerazione per la prossima sessione di trattative.

E’ improbabile che la Lazio si privi del suo centrocampista a gennaio, ma sono più alte le possibilità di muoversi durante l’estate, e l’Inter sembrerebbe essere in pole per averlo. Parrebbe infatti che Marotta abbia ri-allacciato i rapporti con Lotito, e Zhang stravede per Milinkovic.

Voci di corridoio dicono che Marotta sia il dirigente che più di tutti in questo momento si sta muovendo per trovare una corsia preferenziale, e che da trattare ci sia solo il prezzo del suo cartellino. Quello che in molti assicurano è che Marotta, un modo per convincere Lotito, lo troverà.