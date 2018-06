Calciomercato, l’Inter sta preparando quattro cessioni. Gli aggiornamenti

L’Inter prepara le uscite

L‘Inter, archiviato il colpo Radja Nainggolan, lavora ancora sul futuro. Luciano Spalletti vorrebbe ancora protezione in mediana e per questo motivo si cerca di portare a Milano Mousa Dembele del Tottenham. Malcom dovrebbe essere il colpo per la corsia esterna ma occhio a Suso del Milan.

Lo spagnolo potrebbe essere ceduto in caso di esclusione dalle Coppe dei rossoneri. Si chiacchierava di uno scambio con Candreva più cash. Adesso, però, la priorità è il terzino destro e si seguono i nomi di Zappacosta, Vrsaljko e Matteo Darmian. Trattative molto onerose.

In uscita

I dirigenti di Corso Vittorio Emanuele lavorano anche sulle probabili cessioni e secondo il Corriere della Sera dovrà vendere sicuramente, anche per essere in regola con i limiti imposti dalla Uefa. Matias Vecino potrebbe essere l’indiziato numero uno visto che piace tanto a Maurizio Sarri, il quale vorrebbe portarlo al Chelsea.

Joao Mario, Eder e Karamoh sono in uscita ma il discorso relativo al francese è leggermente diverso perché trattasi di un prestito per garantirgli più spazio

Il capitolo Mauro Icardi è quello più complicato in quanto non è ancora avvenuto l’incontro per il rinnovo contrattuale. L’agente, nonchè moglie, Wanda Nara pretende 8 milioni di Euro ma nel vertice di mercato, Spalletti non ha dato priorità al caso.

Fonte corriere della sera

.