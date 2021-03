Zero soldi, ma tante idee: i parametri zero che fanno al caso dell’Inter

Il mercato estivo che verrà, sarà all’insegna di pochi soldi, a causa della crisi Covid, e di tante idee che devono venire in mente ai dirigenti. In soccorso a queste esigenze, c’è tutta una serie di calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 che potrebbero fare al caso dell’Inter. Al di là dei sogni, che tali resteranno, come ad esempio Messi, il quale sembra un po’ più vicino a guidare la rinascita del Barcellona ancora per i prossimi anni, anche se nulla è scritto e le big a volerlo non mancherebbero, o Sergio Ramos, che non riesce a trovare un accordo con il Real Madrid il quale, a sua volta, nel caso in cui il capitano dei blancos andasse via, potrebbero ‘consolarsi’ con Koundè del Siviglia, o ancora David Alaba, sicuro partente in casa Bayern in direzione Spagna, al Real Madrid, altri calciatori potrebbero essere ‘acqustabili’.

Sicuramente in prima fila ci potrebbe essere Nikola Maksimovic, difensore serbo del Napoli, che sta facendo benissimo in questa stagione, in cui si sta ritagliando uno spazio importante al posto di Manolas, e che potrebbe prendere il posto del (quasi) sicuro partente Andrea Ranocchia. Per lo stesso motivo, altro nome spendibile, potrebbe essere quello di Nicolas Nkoulou del Torino, che non è riuscito a trovare l’accordo con la società di Urbano Cairo.

In mezzo al campo, il nome in cima alla lista è sempre quello di Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool, che di sicuro andrà via dai Reds, che interessa moltissimo all’Inter, ma per cui la concorrenza è spietata – e non potrebbe essere altrimenti – con Barcellona, Juventus e Milan in prima fila. Così come un nome valido potrebbe essere quello di Julian Draxler del PSG, giocatore tedesco il cui ruolo naturale è quello di esterno d’attacco, ma che a Parigi è stato spesso impiegato come mezz’ala in un centrocampo a tre.

Anche sull’esterno c’è un nome che piace molto al ds Piero Ausilio come Lucas Vazquez del Real Madrid. Giocatore poliedrico, impiegabile in più zone di campo, dal terzino destro o sinistro in una difesa a quattro, all’esterno d’attacco, fino alla mezz’ala e all’esterno di un centrocampo a cinque come è quello dell’Inter. Proprio per questo, il suo, sarebbe un profilo perfetto per la corsia di sinistra che vedrà l’addio certo di Ashley Young e, forse, anche quello di Ivan Perisic.

Il reparto avanzato potrebbe regalare qualche sorpresa, vista la ricerca di una terza punta affidabile dal punto di vista tecnico e fisico –Sanchez non sta sempre bene. I nomi sono quelli di Memphis Depay, grande amico fuori dal campo di Romelu Lukaku, e del Kun Aguero, inseguito da Barcellona e Psg.

Spazio anche per i giovanissimi. L’Inter, sfumato il brasiliano Marcos Paulo, potrebbe fiondarsi sul connazionale Kaio Jorge, anche se il suo contratto è in scadenza nel dicembre del 2021. Senza scordare il giovanissimo terzino classe 2003 dell’Herta Berlino, considerato un predestinato, Luca Netz.

Insomma, i nomi e le idee non mancano, bisognerà sicuramente chiarire la posizione di Suning in merito alle quote societarie per poter costruire un futuro ed un presente che possa portare alla vittoria. In assenza di soldi, l’Inter può attingere dagli svincolati per un mercato a costo zero.