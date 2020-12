Zaniolo Inter, tutto quello che si deve sapere sul possibile ritorno di fiamma

Arrivato alla Roma nell'estate del 2018 poiché inserito nell'affare che portò Radja Nainggolan all'Inter, Nicolò Zaniolo è stato fin da subito uno dei maggiori rimpianti dei tifosi nerazzurri. Alla Gazzetta dello Sport ieri il n°22 giallorosso ha confessato che due anni e mezzo fa non era ancora pronto per rendersi protagonista con il club milanese.

Così è stato ceduto al club capitolino in modo tale da far abbassare il prezzo del cartellino del Ninja e iscrivere a bilancio una plusvalenza preziosa. Negli ultimi tempi si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma proprio tra Zaniolo e l'Inter, ma dalla redazione di calciomercato.com il motivo per cui tale ipotesi al momento non può decollare.

Secondo il noto portale di calciomercato infatti, visto e considerato che la dirigenza di Via della Liberazione ha attuato un vero e proprio piano di "autofinanziamento" prima di acquistare qualcuno, per l'Inter arrivare a soddisfare le pretese economiche della Roma diventerebbe assai complicato.