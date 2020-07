Zaniolo-Inter, ecco perchè per Marotta è impossibile

"Non credo proprio che lo tratteremo con la Roma, servono tanti soldi per lui". Queste le parole di Marotta qualche giorno fa sulla possibilità di assistere un ritorno di Zaniolo all'Inter. Posizione sempre rigida quella del d.g nerazzurro su questa trattativa, per un ritorno che almeno per quest' estate non è previsto, perche il classe '99, ceduto proprio alla Roma dall'Inter due anni fa nell'ambito dell'affare Nainggolan, non è ad oggi un obiettivo dei nerazzurri. Inavvicinabile, secondo Marotta.

La Roma lo valuta 50 milioni, con nessuno sconto Covid. Zaniolo si trova attualmente nella lista degli incedibili dei giallorossi, pronti a rinnovare il contratto alla giovane stellina azzurra. L'Inter non vuole entrare in trattative complicate, con costi eccessivi in un reparto, quello di centrocampo, già giovane e in cui innestare esperienza. Soprattutto i dirigenti nerazzurri nutrono un po' di dubbi sui comportamenti, non sempre impeccabili, di Zaniolo fuori dal campo. Per vincere c'è bisogno di gente esperta e non di giovani da sgrezzare a livello disciplinare.

Zaniolo,ad oggi quindi,non rientra nelle dinamiche del centrocampo nerazzurro. Marotta non mentiva e Ausilio non si è mosso, per quello che magari è un rimpianto ma che ad oggi non rappresenta assolutamente un obiettivo.