Zaniolo ancora non convocato, Fonseca: "Nessun caso, è infortunato"

Continua a tenere banco a Roma il caso legato a Niccolò Zaniolo, che secondo la stampa romana sarebbe ormai ai ferri corti con l'allenatore dei giallorossi, Paulo Fonseca. L'ufficialità dell'esclusione dai convocati per il match contro la SPAL non ha fatto altro che aggiungere altro pepe alla situazione, ma è lo stesso allenatore a spegnere il caso ai microfoni di Roma TV. Ecco le parole del tecnico.

"Zaniolo non ce la fa a tornare tra i convocati, però voglio dire che non è giusto quello che si dice su di lui. Non c'è alcun problema con Zaniolo, e questa è la verita; chi mi conosce sa che dico sempre la verità. In questo momento lui è veramente infortunato, non ci sono altri problemi."

Negli scorsi giorni si era parlato di una possibile diatriba tra il tecnico e l'ex primavera dell'Inter, con quest'ultimo finito inesorabilmente nella lista dei possibili partenti. Le parole di Fonseca però sembrano far rientrare il caso.